وزير الخارجية: نقف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة محمد الحضرمي جدد خلاله التزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن.

وأكد دعم دولة الكويت للإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول سلمية دائمة لإنهاء الخلاف الدائر في اليمن وفقا للمرجعات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 وذلك لتجاوز الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق والذي شهد ظروفا عصيبة في الآونة الأخيرة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاته.

من ناحيته، قدم وزير خارجية الجمهورية اليمنية شرحا عن آخر المستجدات الحاصلة في اليمن والتطورات المتعلقة بخطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في هذا السياق معربا عن بالغ الثناء والتقدير لدور دولة الكويت وإسهاماتها نحو دعم أشقائها في اليمن خاصة على الصعيد الإنساني ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبه الشقيق.