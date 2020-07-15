«السكنية» تبرم وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز يتطوير «J3» في مدينة «جابر الأحمد»

أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتفاقية وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز لتطوير الفرصة الاستثمارية «J3» الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة على ترسية ذلك المشروع وفقاً لإجراءات المؤسسة بهذا الشأن.

وقالت الفارس في تصريح صحافي إن ترسية هذه الفرصة الاستثمارية تم وفقاً للقانون رقم «47» لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزيرة الفارس أنه قد تم التعاقد مع تحالف شركي «مباني» و«التخصيص القابضة» ومجموعة «الصناعات الوطنية القابضة» لتطوير أرض بمساحة إجمالية 217272 متر مربع تتضمن مول تجاري بمساحة بناء إجمالية 323 ألف متر مربع وسكن استثماري 72 فيلا متلاصقة و204 شقق ولمدة استثمارية محددة بـ25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.

أفادت أنه قام بالمشاركة بتمويل تلك الفرصة كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك بوبيان لما تملكه تلك البنوك من خبرات وممارسات في مجال تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغ إجمالي تكلفة تطوير المشروع حوالي 156.3 مليون دينار وبإجمالي إيرادات للمؤسسة تُقدر بــ54.6 مليون.

وبينت الفارس أن تلك المشاريع لها انعكاسها الايجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الاسكانية من خلال توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من قبل المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها.

وأضافت أن هذا النظام على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة الفارس إلى أن مثل هذا المشروع سيخلق فرص للاستثمار مع فرص عمل تُقدر بعدد 9200 وظيفة في المشاريع المحلية ونقل مخاطر التصميم والتنفيذ والطلب على المشاريع السكنية والعلاقة فيما بينهم للقطاع الخاص.