«البيئة»: بدء تشغيل نظام حجز المواعيد عبر منصة «متى»

أعلنت الهيئة العامة للبيئة، اليوم الأربعاء، البدء في تشغيل نظام حجز المواعيد بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن طريق منصة « متى»، وذلك لإتمام الخدمات التالية، الاستعلام عن المخالفات البيئية، وإصدار التراخيص الكميائية والافراجات الكميائية، وازالة وتصدير النفايات، والاستيراد والإفراج لوحدة الأوزون الوطنية، وتأهيل ومتابعة الأنشطة البيئية، والإجراءات الصناعية.

وبينت انه لن يتم استقبال اي مراجع دون حجز مسبق عبر منصة Meta.e.gov.kw، معربة عن أملها في التزام المراجعين بالاشتراطات الصحية من لَبْس كمامات وقفازات والمحافظة على التباعد الجسدي مع الغير لسلامة الجميع.