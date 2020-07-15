«الصحة»: السماح للعاملين في الوزارة بالتمتع بإجازة دورية.. وفق ضوابط

أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا تعميما يقضي بالسماح للعاملين بالوزارة التمتع بإجازة دورية، وذلك بين الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى الاول من اكتوبر المقبل شرط عدم تمتعهم بإجازة دورية خلال الستة اشهر السابقة لهذا التعميم، وفقا ضوابط معينة منها ان لا تزيد مدة الاجازة عن 14 يوم،وفي حال قضاء فترة الاجازة خارج البلاد تطبق اشتراطات قطاع الصحة العامة والادارة الفنية الخاصة بالحجر المنزلي المتعلقة بالعاملين بالقطاع الصحي.

واشار التعميم الى ان المسؤول المباشر المختص يقوم بتنسيق الاجازات بحيث لا تزيد نسبة العاملين المتمتعين بالاجازة عن 15 في المئة من القوى العاملة في اي فترة مع مراعاة احتياجات العمل وعدم تاثر اداء الخدمة في مركز العمل.