وكيل «الداخلية» استقبل ضابط ومسجل بيانات أحبطا هروب متهم في قضية غسل أموال

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام في مكتبه بمقر وزارة الداخلية بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور محمود العوضي ومدير عام الإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح اليوم الأربعاء الملازم أول مطلق ضيف الله المطيري ومسجل أول بيانات فيصل منصور المذن من قطاع أمن المنافذ الذين أحبطوا محاولة هروب أحد المتهمين في قضية غسل الأموال إلى خارج البلاد وذلك بعد التدقيق على بياناته.

وفي بداية اللقاء نقل لهم شكر وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح، كما أثنى وكيل الوزارة على جهودهم ودورهم الوطني والأمني في ضبط الخارجين على القانون، وأعرب عن تقديره لأهمية الدور الذي يقوم به رجال الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وحضر الاستقبال مدير إدارة جوازات المطار العقيد بدر الشايع، ومساعده العقيد فهد البناي.