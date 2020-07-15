استئناف الدراسة في جامعة الكويت.. 9 أغسطس

– بدء تطبيق برنامج «دكتور في الصيدلة – Pharm D» اعتبارا من بداية العام الجامعي 2020/2021

– ترقية 13 عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات الإنسانية والعملية لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك

ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز الظفيري اجتماع مجلس الجامعة رقم «2/2020»، صباح اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس الجامعة بقاعة مجلس الجامعة في الحرم الجامعي بالخالدية.

وفي هذا الصدد، أفاد أمين عام الجامعة الدكتور مثنى طالب الرفاعي، أن مجلس الجامعة قد ناقش خلال الاجتماع عدداً من البنود، حيث قام بالتصديق على محضر الاجتماع رقم «1/2020» الذي عقد بتاريخ21 أبريل 2020، كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة في الاجتماع رقم«1/ 2020».

وأشار د. الرفاعي إلى أن مجلس الجامعة قد اطلع على الإجراءات التي تمت والقرارات التنظيمية واستعدادات الكليات لنظام التعليم عن بعد المزمع استخدامه، وذلك عند البدء في استكمال الدراسة في جامعة الكويت اعتبارا من تاريخ 9 أغسطس2020، وقد تمت الموافقة على اعتماد نظام التعليم عن بعد، وفقا للضوابط التي سيقررها مجلس الجامعة في هذا الشأن في اجتماعه القادم.

كما تمالاطلاع على مقترح لجنة التعليم عن بعد في شأن مناقشة خطة تطبيق نظام التعليم عن بعد، مشيرا إلى اعتماد مجلس الجامعة للخطة التدريبية لتطبيق نظام التعليم عن بعد بتاريخ 19 يوليو 2020.

وذكر د. الرفاعي أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح كلية الصيدلة البدء بتطبيق برنامج «دكتور في الصيدلة –pharm D» اعتبارا من بداية العام الجامعي 2020/2021.

وأضاف د. الرفاعي أن مجلس الجامعة قد اطلع على الميزانية العمومية والحساب الختامي لجامعة الكويتللسنة المالية «2019/2020» ومشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية «2020/2021»، كما اطلع على الميزانية العمومية والحساب الختامي لمجلة الأسس والتطبيقات الطبية عن السنتين الماليتين «2017/2018- 2018/2019».

وذكر أنه تمت الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا تعديل البند«و» من المادة «13» من اللائحة المعدلة لتنظيم المنح الدراسية بجامعة الكويت.

وأشار د. الرفاعي إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية «13» عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، «2»من الكليات الإنسانية والاجتماعية و«11» من الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:

أولا- ترقيات الكليات الإنسانية والاجتماعية:

م الاسم الكلية القسم الدرجة

1 د. فهد علي الزميع الحقوق القانون الخاص أستاذ مشارك

2 د. ماجد مدله المطيري العلوم الاجتماعية الاجتماع والخدمة الاجتماعية أستاذ مشارك

ثانيا– ترقيات الكليات العملية:

م الاسم الكلية القسم الدرجة

3 أ.د. أسامة محمد الحواج الهندسة والبترول الهندسة الميكانيكية أستاذ

4 أ.د. سامي جواد حبيب الهندسة والبترول هندسة الكمبيوتر أستاذ

5 أ.د. أحمد راشد اللافي العلوم الحياتية علوم الغذاء والتغذية أستاذ

6 د. فهد محمد الفضلي الهندسة والبترول الهندسة الكيميائية أستاذ مشارك

7 د. أسماء عبد الرحمن السميط الهندسة والبترول هندسة الكمبيوتر أستاذ مشارك

8 د. سلمان خليفة الصباح الطب الجراحة أستاذ مشارك

9 د. علي حسين ذياب الطب طب المجتمع والعلوم السلوكية أستاذ مشارك

10 د. فاضل عباس عزيز الهندسة والبترول الهندسة الكيميائية أستاذ مشارك

11 د.نواف سالم الهاجري العلوم الحياتية إدارة التقنية البيئية أستاذ مشارك

12 د. ناصر سليمان دمير العلوم الفيزياء أستاذ مشارك

13 د. عبد الرحمن ربيع العنزي الهندسة والبترول الهندسة الصناعية والنظم الإدارية أستاذ مشارك

كما ناقش مجلس الجامعة عددا من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.