«الأوقاف»: «الجمعة» تُصلى ظهرا في المنزل إن لم يتمكن المصلي من دخول المسجد

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى بشأن امتلاء المسجد بالمصلين في صلاة الجمعة وعدم اتساع المسجد لكل الراغبين في أداء صلاة الجمعة.

وأكدت الفتوى على أنه إن لم يتمكن المصلي من دخول المسجد او الصلاة في مكان مناسب فيصليها ظهرا في بيته.

وقالت هيئة الفتوى في الاوقاف في الفتوى التي اصدرتها اليوم برقم 14 / 2020 «عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من الوكيل المساعد لقطاع المساجد، أنه في حال امتلاء المسجد بعدد المصلين في صلاة الجمعة ولم يتسع المسجد لكل الراغبين في أداء صلاة الجمعة، ما هو الواجب في هذه الحالة؟».

وأضافت «بعد تداول الموضوع أجابت الهيئة بالتالي: إذا لم يتسع المسجد المفتوح لصلاة الجمعة لجميع المصلين – بسبب تباعدهم فيما بينهم، وتباعد الصفوف عن بعضها، بحسب ما شرطته الجهات الصحية المختصة، منعا لانتشار العدوى «بوباء فيروس كورونا»، ولم يتمكن بعض المصلين من الدخول إلى المسجد بسبب ذلك – فالواجب على هؤلاء المصلين الصلاة خارج المسجد خلف صفوف المسجد إذا أمكن ذلك بلا مشقة، من ضيق المكان أو شدة الحر».

وتابعت «فإذا شق عليهم ذلك، أو ضاق المكان بهم، سقط عنهم وجوب الجمعة، ويصلون الظهر في بيوتهم أو حيث هم، ولهم أن ينتظروا خارج المسجد في أماكن يستظلون بها إلى آخر الخطبة، ثم يصلون الجمعة خلف الصفوف خارج المسجد، إن تيسر لهم ذلك، بدون مشقة».