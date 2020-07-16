جمعية «صندوق إعانة المرضى» تنفذ مشروع الاضاحي بدعم من أمانة «الأوقاف»

اعلن مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى جاسم الربيع استكمال الجمعية لمشاريعها الانسانية والخيرية لصالح الشرائح الاجتماعية المحتاجة .

وقال في تصريح صحفي ان الجمعية تنفذ مشروع الاضاحي داخل الكويت لصالح اسر المرضى المحتاجين بدعم من المحسنين وبناء على الاتفاق الذي تم إبرامه مع الأمانة العامة للأوقاف والذي يقضي بتوفير الأمانة لاكثر من ٨٥٠ أضحية لأسر المرضى و عمالة المستشفيات اضافة الى المحتاجين من فئات أخرى داخل المجتمع وذلك في إطار الجهود الاجتماعية التي تقوم بها جمعية صندوق إعانة المرضى لصالح اسر المرضى الذين تكفلهم الجمعية وغيرهم مشيرا ان ” مشروع أسعدهم بأضحيتك ” تنفذه الجمعية لأكثر من 16 عاما على التوالي .

وقال الربيع : بفضل الله تعالى تم توزيع الأضاحي العام الماضي على قرابة 1135 أسرة بها أكثر من 6000 فرد من اسر المرضى المعوزين وكنا سببا في ادخال السرور عليهم في مثل هذه المناسبات اضافة الى توزيعها على عدد 530 عاملا من عمالة المستشفيات في منطقة الصباح الصحية وايضا شمل المشروع الفئات الاجتماعية الاخرى.

وبين الربيع انه يتم تنفيذ مشروع الأضاحي من خلال الجهات الداعمة للمشروع وعلى رآسها الأمانة العامة للأوقاف إضافة الى تبرعات المحسنين الذين يرغبوا في توزيع أضاحيهم داخل الديرة وتكفلت الإدارة بتوزيعها وإيصالها الى المستحقين من هذه الفئات .

وأوضح الربيع أن الجمعية تقوم سنوياً بتشكيل فريق رئيسي من الادارة العليا وفريق تنفيذي حيث يبلغ عدد الفريق المكلف بالتخطيط والتنفيذ للمشروع 25 شخصا على رأسهم مدير عام الجمعية علما ان الفريق التنفيذي يشرف على المتعهد بتوريد الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية ويقوم بتوزيعها على المستحقين وفق اجراءات تتضمن تبليغهم برسائل هاتفية ثم تسليمهم الكوبونات مبينا بها موقع ومكان التوزيع والتاريخ والتوقيت وكمية المخصص له من اللحوم وذلك تسهيلا وتيسيرا عليهم وفق خطة توزيع محكمة ذات سلاسة ودون تزاحم ومطبق فيها الاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي حيث يحضر المستفيد بسيارته والانتظار بالدور ثم يوضع المخصص له من لحوم الاضاحي بسيارته وحسب عدد افراد اسرته بالاضافة الى اتخاذ ‏كافة الإجراءات الاحتراذية الصحية والمحافظة على التباعد الاجتماعي تأمينا للجميع من الإصابة بفيروس كوفيد 19 اخيرا يتم متابعة رآيه عبر استبيان الكتروني يرسل له على رقم هاتفه النقال للاستفادة من رآيهم بالخدمات المقدمة لهم خلال المشروع .

والجدير بالذكر أن الأمانة العامة للأوقاف قامت مشكورة العام الماضي بدعم المشروع بعدد 802 أضحية استفاد منها 1135 أسرة تقريبا بها أكثر من 5800 شخص، وان الاتفاق ساري لهذا العام ايضا وباقي المشروع يتم دعمه من قبل المتبرعين والمحسنين لبقية الاسر والافراد .

وثمن الربيع دورالامانة العامة للاوقاف على دعمها وتعاونها البناء مع الجمعية في تنفيذ هذا المشروع كما شكر كل من يساهم في مثل هذه المشاريع الخيرية الإنسانية التي تصب في صالح المرضى المعوزين واسرهم.

وختم الربيع قائلا : واخيرا وليس اخرا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للاخوة الافاضل المحسنين والمحسنات

كما نشكر الإخوة والأخوات المرضى الذين أعطونا فرصة لتقديم لهم هذه الخدمة من الصندوق سائلين المولى عز وجل أن يشفيهم ويعافيهم ويلبسهم لباس الصحة والعافية.

داعيا المولى عز وجل ان يحفظ بلدنا الكويت ويديم عليها نعمة الامن والامان بقيادة صاحب السمو امير البلاد قائد العمل الانساني وحكومتنا الرشيدة وان يتقبل من اهلها والمقيمين على ارضها هذا الاحسان وان يكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة ، واعدا بالمزيد من المشاريع الاجتماعية الهادفة والنافعة بحول الله وقوته .