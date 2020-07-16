بلدية «الفروانية»: تحرير 115 مخالفة وغلق 21 محلاً.. يونيو الماضي

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه بأن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالمحافظة خلال الفترة من 1/6/2020 حتى 30/6/2020 أسفرت عن توجيه 359 إنذارا لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 115 مخالفة و غلق 21 محلا.

وأشار إلى إصدار 6 تراخيص بناء ، إصدار 133 معاملة إنهاء إشراف إلى جانب 29 معاملة إيصال تيار كهربائي .

وأضاف بإنه تم رفع 221 مركبة مهملة وسكراب ، ووضع 479 ملصق إنذار على سيارات مهملة ،تحرير 4 مخالفات للمرسوم 9/87 حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ، تحرير 30 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات 190/2008 تحرير 8 مخالفات لباعه جائلين ، فضلا عن غسيل وتعقيم 59975 حاوية مختلفة الأحجام وسلال