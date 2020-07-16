وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي

عقدت في البلاد اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة ترأس الجانب الكويتي منها وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في حين ترأس الجانب الفرنسي وزير خارجية الجمهورية الفرنسية الصديقة جان إيف لودريان وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الفرنسي والوفد المرافق له إلى دولة الكويت.

وتناول الجانبان أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط دولة الكويت بالجمهورية الفرنسية واستعرضا كل أوجه التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي شهدت تطابقا في الرؤى تجاه مجمل ملفاتها بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون المشترك في سياق مواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد – 19» علاوة على بحث آخر المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو إيجاد حل للأزمات في المنطقة.

بدوره أشاد وزير الخارجية الكويتي بما يشهده التعاون الثنائي بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية من ازدهار وتقدم مستمر في مختلف المجالات مثنيا على ما توصل إليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كل المحافل الدولية.

ومن جانبه أعرب وزير خارجية الجمهورية الفرنسية الصديقة عن تطلعه الى استمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات مشيدا بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

حضر جلسة المباحثات الرسمية كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.