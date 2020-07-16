«التطبيقي» تنظم ملتقى «التعليم عن بعد» لذوي الإعاقة.. 21 الجاري

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس تنظيم ملتقى «التعليم عن بعد لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول» عبر منصة «مايكروسوفت تيمز» 21 يوليو الجاري.

وقال عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الهيئة الدكتور تركي المطيري في تصريح صحفي ان الملتقى الذي يعقد تزامنا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا يتناول محاور مهمة تتعلق بكيفية الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد لفئة ذوي الإعاقة وإمكانية توظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وأضاف المطيري ان للأقسام العلمية في المؤسسات التعليمية دورا في تذليل كل الصعوبات والمساهمة في إنجاح عملية التعليم عن بعد إلى جانب دور الأسرة في توعية الأبناء على أهمية الأخذ بكل الوسائل والطرق لتجاوز هذه الظروف.

وأفاد بأن الملتقى سيستضيف نخبة مميزة من المتحدثين الأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص من الهيئة وجامعة الكويت وإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والنادي الكويتي الرياضي للصم بالإضافة إلى الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وجمعية «أبي أتعلم».