وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والكومنولث والسكرتير الأول في حكومة جلالة الملكة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة دومينيك راب تناول مجمل العلاقات الثنائية التاريخية المميزة التي تربط البلدين الصديقين في كل المجالات وعلى مختلف المستويات.

واستذكر الجانبان بكل الاعتزاز الذكرى ال 120 لبدء العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين وأبرز المحطات التاريخية المهمة التي تخللتها كما بحث الجانبان أطر تعزيز التعاون المشترك حيال التطورات التي تشهدها المنطقة.

وعبر الجانبان خلال الاتصال عن ارتياحهما التام لاستمرارية نسق وانتظام انعقاد أعمال لجنة التوجيه الكويتية البريطانية المشتركة وما تناقشه من موضوعات ومجالات هامة طورت أبعادها حيوية التعاون الثنائي المشترك والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى بحث أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في سياق مكافحة جائحة كورونا المستجد «كوفيد -19» ودعم الجهود الدولية لمجابهة تبعاتها.

كما شهدت المناقشات بين الجانبين التطابق التام في الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية والتطورات السياسية في المنطقة مؤكدين على مواصلة متانة وثبات التنسيق والتعاون القائمين فيما بينهما عبر التباحث والتشاور المستمرين في كل القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.