ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في «العارضية»

نفذت لجنة متابعة الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء والمشكلة من الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وبلدية الكويت جولة تفتيشية على السراديب المخصصة لتجهيز المواد الغذائية وتوزيعها على المطاعم، في منطقة العارضية.

وأسفرت الجولة عن رصد مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث أفاد أحد العمال بأنه يتم توزيع هذه المواد على مطاعم التجهيزات الغذائية المعروفة في بعض المجمعات التجارية.

كما رصدت اللجنة ملاحظات عدة أثناء التفتيش منها عدم توافر الاشتراطات الصحية التي تحفظ سلامة العاملين، وعدم التقيد بالتباعد أثناء العمل ، فضلا عن عدم وجود أدوات التعقيم أو المطهرات، وقلة نظافة المكان، حيث اتخذا اللجنة لإتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة بحق المنشأة، وإتلاف المواد المنتهية من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، واتخاذ الإجراءات بحق مخالفي السلامة المهنية من قبل الهيئة العامة للقوي العاملة، وإغلاق المنشأة من قبل بلدية الكويت.