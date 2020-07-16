محافظ الأحمدي يتابع الاستعدادات للعام الدراسي 2020/2021

الخالد: العناية القصوى التي توليها الدولة قيادة وحكومة للتعليم تجلت في جائحة «كوفيد 19»

الديحاني: تطوير موقع الأحمدي التعليمية لتحويل العمل من «الورقي» إلى «الإلكتروني»

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح تأكيده على العناية القصوى التي توليها دولة الكويت قيادة وحكومة للتعليم إجمالا، والتي تجلت في ظل جائحة كوفيد19 وتداعياتها، والحرص البالغ على كفالة وتحقيق الصالح العام في كل القرارات الخاصة بالعملية التعليمية خلال المرحلة الحالية، مشيدا في هذا الصدد بالتميز المعهود لمستوى الاداء والانجاز لأبناء وبنات محافظة الاحمدي في المحافل التعليمية والعلمية .

وأعرب المحافظ عن سعادته بلقاء العمل المثمر الذي جمعه في ديوان عام المحافظة، بمدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني ومدير ادارة الشؤون التعليمية بالمنطقة فهد العجمي ومدير ادارة الشؤون الادارية امين العازمي ومراقب الخدمة الاجتماعية والنفسية بدر العنزي، حيث تم تداول مجمل اولويات العمل والوقوف على اخر الاستعدادات بشأن المدارس الجديدة في منطقتي صباح الاحمد والوفرة، وامتحانات الصف الثاني عشر ، والجهود الحثيثة المبذولة استعدادا للعام الدراسي القادم، كما تناول اللقاء ايضا الشراكة الفاعلة بين المحافظة والمنطقة وآفاق تطويرها ، متمنيا التوفيق والسداد لمختلف قطاعات العمل والانتاج في محافظة الاحمدي .

وتناول اللقاء بين المحافظ وقياديي منطقة الاحمدي التعليمية وضع المدارس المستغلة من المؤسسات الحكومية سواء وزارة الشؤون ممثلة في الجمعيات التعاونية او وزارة الداخلية ووزارة الصحة وبحث اهم الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة بعد عودة 30 بالمئة من الموظفين الى الدوام وآلية تحويل العمل من الورقي الى الالكتروني بتطوير موقع منطقة الاحمدي التعليمية على شبكة الانترنت وانجاز المعاملات المختلفة عن طريقه، اضافة الى المعاملات الخاصة بالموظفين الموقوفة رواتبهم حيث تم اتخاذ اجراءات محددة من قبل قسمي الشؤون القانونية والشؤون الادارية لتسوية اوضاعهم واعادة صرف رواتبهم.

وأشار مدير منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني إلى جهود قسم الخدمات العامة لمتابعة تعقيم وتنظيف مبنى المنطقة التعليمية وتركيب اجهزة الحرارة الذكية لقياس حرارة مراجعي المبنى بشكل ميسر حفاظا على صحة العاملين والمراجعين ، اضافة الى جهود ادارة الشؤون التعليمية للتعامل مع المنصة التعليمية التي انشأتها وزارة التربية من خلال ايجاد حسابات لادارات المدارس والمعلمين، وانشاء فصول افتراضية تم من خلالها التواصل مع طلاب الصف الثاني عشر لضمان حصولهم على تعليم متميز خلال هذه الفترة الاستثنائية.