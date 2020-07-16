«الجامعة»: طلب الشهادات «أون لاين» عبر موقع عمادة القبول والتسجيل

أكدت مديرة إدارة شؤون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل فاطمة يوسف العميري، حرص الإدارة على اتمام جميع أعمالها في ظل الظروف الراهنة، ومن منطلق الحرص على سلامة العاملين والطلبة والخريجين تم تفعيل خدمة طلب شهادات الخريجين والمقيدين في الجامعة «أون لاين» والدفع عن طريق البطاقات الائتمانية وذلك للتسهيل على الخريجين، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالتباعد الجسدي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأوضحت أنه سيتم توصيل الشهادات عن طريق شركة توصيل داخل وخارج الكويت برسوم رمزية للطلبة والخريجين وستصل الشهادة للطالب خلال ٣ إلى ٧ أيام عمل من استلام الشركة للشهادات من الإدارة.

وأضافت العميري، أن الإدارة بصدد تفعيل خدمة “الواتساب” للرد على استفسارات الطلبة ومساعدتهم في حل جميع المشاكل التي قد تواجههم، حيث يمكن للطلبة التواصل عبر “الواتساب” بالأرقام التالية: 24986707 – 24986754.

ولفتت العميري أن عملية إخلاء الطرف لخريجي الفصل الدراسي الثاني لم يتم حتى الآن تحديد فترتها نظراً للظروف الحالية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ إخلاء الطرف في حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لجامعة الكويت وأيضاً في حساب عمادة القبول والتسجيل.

رابط طلب الشهادة “kuweb.ku.edu.kw/DO/ar/index.html”.

رابط شركة التوصيل “bit.ly/3j0OemN”.