العقيل: «ذوي الإعاقة» محل اهتمام شخصي لسمو رئيس الوزراء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، اليوم الخميس، أن «ذوي الإعاقة» محل اهتمام شخصي لسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء باعتبارهم عناصر فاعلة في المجتمع.

وقالت العقيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب لقاء مع ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بالأشخاص «ذوي الإعاقة» إن الاجتماع تطرق لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لخدمة قضاياهم.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء آثر عودة العمل بالمراكز التأهيلية لا سيما الخاصة بالتأهيل النفسي والسلوكي لذوي الإعاقة الذهنية الشديدة والمتوسطة انطلاقا من الحرص على خدمة هذه الفئة.

وأفادت بأنها وعدت المجتمعين بتشكيل فرق عمل ولجان بعضويتهم كونهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة بغية متابعة كل توصياتهم ومقترحاتهم الهادفة لتطوير الخدمات المقدمة فضلا عن العمل على إعداد خطة طوارئ شاملة لمواجهة التحديات.

وبينت أنه تم الاتفاق على زيادة الاهتمام ب«العمل عن بعد» وتفعيل الخدمات الإلكترونية وبذل المزيد من الجهود لتوفير سبل الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة.