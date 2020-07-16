مجلس الوزراء: مضاعفة الجهود لاستكمال تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مستهل اجتماع مجلس الوزراء بفحوى لقائه مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مساء أمس الأربعاء والذي عبر سموه حفظه الله عن ارتياحه لجهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وقد وجه سموه بمواصلة الجهود وتكريس كافة الإمكانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب المواطنين تبعات كارثة كورونا على كافة الأصعدة «الصحي – الأمني- الاقتصادي – الاجتماعي» ولا سيما قضية التعليم وعدم تأثر أبنائنا وبناتنا الطلبة من مواصلة تحصيلهم العلمي لكونهم هم الثروة الحقيقية للبلاد.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد إقليميا وعالميا من واقع الإحصاءات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية كما أحاط المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد وأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس حسب المناطق والجنسيات وعدد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة حيث لوحظ استقرار أعداد الوفيات وارتفاع معدلات الشفاء ولله الحمد وما زالت أعداد الإصابات بين المواطنين نتيجة المخالطة.

وجدد مجلس الوزراء دعوة كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تدارس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن التصورات العملية الخاصة باستكمال العام الدراسي حيث أحيط المجلس علما بالتقويم الدراسي لكل من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستئناف العام الدراسي الحالي «2019 – 2020» وبدء العام الدراسي القادم «2020 – 2021».

وبهذا الصدد عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي للمجلس تفاصيل الخطط والبرامج المعتمدة لتنفيذ مراحل هذا التقويم في كل من المراحل التعليمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في القطاعين العام والخاص وقد تم إعدادها بمشاركة العديد من المتخصصين وبعد استطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وقد أشار وزير التربية ووزير التعليم العالي بأن هذه الخطة تم إعدادها في ضوء المعطيات القائمة وهي ذات طبيعة متغيرة لتداعيات هذه الأزمة الصحية بما يستوجب المرونة اللازمة للتعديل والتعامل مع تلك المتغيرات وأن جميع هذه الإجراءات ستكون موضع متابعة وتقييم مستمر بما يكفل تحقيق المصلحة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ودعم تحصيلهم الدراسي.

وضمن إطار حرص الحكومة على احتواء أزمة انتشار جائحة كورونا وتذليل كافة العقبات لتوفير السبل الوقائية للحماية من انتشار هذا الوباء قدم وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبدالله الروضان ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عرضا عن الجهود التي تقوم بها الهيئة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواد الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وفق المواصفات العالمية وقد تضمن العرض شرحا تفصيليا بشأن تكوين مخزون استراتيجي لتلك المواد.

وفي ضوء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 5 – 3 – 2020 بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي فقد اطلع المجلس على كتاب محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والذي يشير فيه إلى إنجاز اللجنة لكافة البنود التي تضمنها تقرير الفريق الاقتصادي ووضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي وإعداد الأدوات الكفيلة بتنفيذها بما يؤدي إلى تحقيق التعافي المأمول للاقتصاد الوطني.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة على مختلف الأصعدة معربا عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة لإنجازها مهمتها على النحو المنشود وحث الجهات المعنية على مضاعفة الجهود لاستكمال ما يخص كل منها من تدابير وإجراءات تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ومعالجة الأثار التي ترتبت على الإجراءات الاحترازية التي استوجبتها مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزير التربية: انتهاء العام الدراسي «2019 – 2020»

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي اليوم الخميس إنهاء العام الدراسي الحالي «2019 – 2020» نتيجة تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على أن يتم دمج المتبقي من منهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام مع الفصل الأول من العام المقبل «2020 – 2021» والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل «عن بعد» بعد تعديل المنهج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار متابعة تداعيات الجائحة واستعرض خلاله آلية وخطط «التربية» و«التعليم العالي» بشأن العام الدراسي في جميع مراحل التعليم.

وقال الحربي إن تقرر أيضا اعتماد نقل الطلبة في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط إلى الصف الذي يليه في حين تم اعتماد آلية نقل طلبة الصفين ال10 وال11 إلى الصف الذي يليه على أن يحق لكل طالب ليس لديه درجة نتيجة الغياب دخول اختبارات الدور الثاني.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية تقرر تعديل المعدل التراكمي للعام الدراسي الحالي فقط وترحيل جزء منه إلى العام المقبل ليصبح الصف ال11 «25 في المئة» والصف ال12 «80 في المئة».

وأضاف أن سيسمح لمن يرغب في تحسين المعدل بإعادة السنة الدراسية ولا تحتسب من ضمن سنوات البقاء لافتا إلى أنه سيتم عقد اختبارات خاصة لتعليم الكبار «المنازل».

وأفاد بأنه في ما يتعلق بالصف ال12 فقد تم تحديد الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي «2019 – 2020» بستة أسابيع مبينا أنه تم تعديل المناهج بما يوافق الفترة الدراسية المستكملة والمقرر عقدها في الفترة ما بين 9 أغسطس و 17 سبتمبر المقبلين وذلك عبر التعليم الإلكتروني «عن بعد».

وذكر الحربي أن تقييم المتعلمين سيكون أسبوعيا عبر التفاعل والأنشطة والخبرات التعليمية والحضور على البوابة الإلكترونية على أن يتم رفع تقارير في هذا الخصوص.

ولفت إلى أنه “لن تكون هناك اختبارات تحريرية مباشرة” على أن يطبق كل ما سبق على مدار التعليم العام والخاص ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العالي.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الجامعية قال الحربي إنه تقرر استئناف المدة المتبقية من الفصل الجامعي الثاني للعام الحالي «2019 – 2020» في الفترة من 9 أغسطس إلى 6 أكتوبر المقبلين بنظام التعليم «عن بعد» والفصل الصيفي في الفترة من 11 أكتوبر إلى 17 نوفمبر المقبلين.

وذكر أن العام الجامعي المقبل «2020 – 2021» سينطلق في 29 نوفمبر 2020 ويستمر حتى 17 مارس 2021 على أن يبدأ الفصل الثاني في 28 مارس 2021 ويستمر حتى 13 يوليو من العام نفسه والفصل الصيفي في الفترة من 1 أغسطس إلى 21 سبتمبر 2021.

وفي ما يخص الفصل الثاني من العام الحالي لمنتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قال الحربي إنه سيستأنف في التاسع من أغسطس حتى الثامن من أكتوبر المقبلين «عن بعد» أما الفصل الصيفي فينطلق في 18 أكتوبر وينتهي في 3 ديسمبر المقبلين «عن بعد».

وأشار الحربي إلى أن الفصل الأول من العام المقبل «2020 – 2021» لهيئة التطبيقي والتدريب ينطلق في 13 ديسمبر 2020 وينتهي في الأول من أبريل 2021 مبينا أن الفصل الثاني يبدأ في 11 أبريل وينتهي في الخامس من أغسطس 2021 على أن يكون الفصل الصيفي في الفترة من 15 أغسطس حتى 2 أكتوبر 2021.