المزرم: قرار رفع العزل التام عن الفروانية بانتظار رأي السلطات الصحية

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء بانتظار رأي السلطات الصحية وقراءتها لأرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في منطقة الفروانية لاتخاذ قرار بشأن رفع العزل التام عنها.

وأضاف المزرم في مؤتمر صحفي بقصر السيف مساء اليوم الخميس عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء “بكل تأكيد هذا القرار راجع لوزارة الصحة لقراءة الوضع عن كثب على غرار ما حدث بالنسبة لمناطق جليب الشيوخ والمهبولة وحولي وخيطان”.

وردا على سؤال عن الإجراءات الحكومية بشأن المرحلة القادمة من مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية التدريجية في البلاد أفاد المزرم بأنه “في الأسبوع المقبل ومع انتهاء الأسبوع الثالث للمرحلة الثانية ستقوم السلطات الصحية بالاطلاع على أرض الواقع وقراءة المستجدات الصحية وبناء عليه ترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء حول الانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من الخطة التي تتكون من خمس مراحل ومدة كل مرحلة منها ثلاثة أسابيع”.

وحول بيان وزارة الصحة الذي دعا المواطنين إلى عدم الاستعجال بالسفر في الوقت الراهن قال المزرم إن “دعوة وزارة الصحة للمواطنين بعدم مغادرة الكويت جاءت إجراء احترازيا بالنظر إلى أن فيروس كورونا منتشر في جميع دول العالم”.

وذكر أن الفيروس مازال موجودا ولم يختف ولم ينحسر وما زالت هناك العديد من الدول التي تعاني الارتفاع الكبير في حالات الإصابة اليومية لديها بكورونا “وجميعنا لاحظ كيف أن بعض الدول اتخذت قرارا سريعا بالانفتاح والعودة إلى الحياة الطبيعية دون تدرج مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن وزارة الصحة تأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه دول العالم من خطورة انتشار مرض «كوفيد-19».