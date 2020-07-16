وزير التربية: خطة تدريب جاهزة للمعلمين للتعامل مع البوابة التعليمية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي وجود خطة تدريبية جاهزة للمعلمين للتعامل مع البوابة التعليمية لافتا إلى أن نجاح أي عمل تربوي يرتبط بدافعية المعلم.

وأشاد الوزير الحربي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم الخميس بدور المعلمين والتوجيه الفني وكل من شارك في المنصة التعليمية مشيرا بهذا الصدد إلى أن أكثر من 12 ألفا إلى 14 ألف معلم قاموا بإدخال 81 ألف سؤال إلى تلك المنصة.

وبسؤاله عن “غياب” دور الإعلام التربوي في المرحلة السابقة أفاد بأن دور الإعلام التربوي كان واضحا منذ البداية ولم يكن مبهما وأعطى موعدا محددا وهو يوم أمس الأربعاء للبت بموضوع إنهاء العام الدراسي من عدمه ولكن أرجئ الأمر إلى اليوم نظرا إلى وجود اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

وردا على سؤاله عن وجود صعوبات أو عراقيل أو أخطاء فنية وتقنية في المنصة التعليمية، أوضح الوزير الحربي، أن وزارة التربية حرصت باستمرار على أن تكون عملية التعليم الإلكتروني سليمة ودون وجود أي صعوبات “إذ قامت بعمل منصة موازية لمعالجة الإشكاليات الفنية الموجودة في البوابة الإلكترونية للوزارة لتتم معالجتها والانتقال إلى البوابة التعليمية بشكل يسير ودون وجود أي أخطاء أو صعوبات”.

وأكد جاهزية العمل بالبوابة واكتمال جميع البيانات والاختبارات التدريبات فيها مبينا أن البوابة التعليمية التي سيتم العمل بها من وزارة التربية ستكون مدعومة بتقنيات عالية.