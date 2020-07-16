ندوة دولية في الكويت تبحث «الزراعة وسلسلة التبريد الغذائي والتكنولوجيات الرقمية»

أكد المشاركون في الندوة الإلكترونية لسلسلة التوريد الثالثة حول «الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة ولوجستيات سلسلة التبريد الغذائي والتكنولوجيات الرقمية» أهمية التكنولوجيات في التصدي بفعالية للتحديات في سلاسل إمدادات الأغذية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها اليوم الخميس مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بالتعاون مع المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن التابع لمنظمة الأغذية والزراعة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وقال الشيخ إن جائحة «كوفيد-19» تسببت بحدوث اضطرابات عالمية في سلاسل الإمدادات الغذائية مما يسلط الضوء على القلق العالمي بشأن الأمن الغذائي منوها بأن دولة الكويت تمكنت من الحد من النقص في الأغذية الذي تم ضمانه وإبقاء سلاسل الإمداد حية قدر الإمكان نظرا للظروف غير المتوقعة.

وأوضح أن الندوة تهدف إلى إلى المساهمة في التعاون بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة بصفتها الوكالة المكلفة بدور رائد في دعم وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي والتغذية.

وذكر أن جائحة «كوفيد-19» كشفت عن هشاشة النظم الغذائية وأهمية الحرص على الأمن الغذائي وأن تلقى الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي اهتماما أكبر بكثير.

ولفت إلى عوامل تتعلق بهيمنة المناخ الجاف وندرة الأراضي والمياه العذبة التي تفرض قيودا في توسيع القدرة الزراعية وسط الحاجة إلى تكنولوجيات وحلول زراعية مبتكرة لتوسيع الإنتاج والتوزيع والتسويق.

من جانبه أكد الممثل الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأغذية والزراعة «فاو» الدكتور يوسف جحيل الاهتمام الكبير للبلاد بهذه الأولوية الوطنية المهمة لافتا إلى العمل عن كثب مع الأمم المتحدة والجهات المعنية لضمان إنشاء مكتب لمنظمة الأغذية في دولة الكويت.

وقال جحيل إن من شأن هذا المكتب تمكين الخبرة التقنية المباشرة وتوفير التقنيات والموارد الدولية الحديثة لدعم استراتيجيات المؤسسات الحكومية المكلفة والمبادرات الوطنية للنهوض بعملية الزراعة وتربية الأحياء المائية باعتبارها ثروة طبيعية مهمة لدولة الكويت خصوصا في هذه الأوقات العصيبة المترتبة خلاف الأزمة ومعالجة العقبات والتأثير السلبي لجائحة «كورونا».

بدوره أكد المنسق الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل منظمة الأغذية والزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور دينو فرانشيسكوتي أن استدامة الموارد الطبيعية بما في ذلك استخدام المياه من بين قيود أخرى تشكل تحديا لدولة الكويت في البحث عن خيارات استراتيجية مختلفة لإنتاج الغذاء المستدام لحماية البيئة وزيادة الأمن الغذائي وتعزيز التغذية.

وأوضح فرانشيسكوتي أن استخدام تكنولوجيات الابتكار تعتبر أمرا بالغ الأهمية لاسيما استخدام تلك التي تستهدف زيادة إنتاجية المياه مثل الجيل الجديد من «Greenhouses» ونظم الزراعة وتربية الأحياء المائية وغيرها.

وبين أن التقدم التكنولوجي والابتكار من خلال الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة يسمحان بإنتاج منتجات عالية الجودة وغنية بالمغذيات بشكل مستدام في كل مكان تقريبا بما في ذلك في الصحراء والمناطق القاحلة. وذكر أن تطوير سلاسل توريد أغذية أقصر من خلال تحسين الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد الغذائية بحيث تصبح المنصات الرقمية التي تربط المزارعين والمنتجين بالأسواق أدوات مهمة وهي توفر فرصة فريدة لتمديد العمر الافتراضي للانتاج ومن الإنتاج إلى الأسواق وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية وإمكانية التتبع لتبادل القيمة المضافة والمعلومات في قطاع الأغذية الزراعية.

من ناحيته أكد مدير ادارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور بسام الفيلي استمرار المؤسسة في دورها المشجع للحلول التكنولوجية إذ دعت في شهر أبريل الماضي لتقديم مقترحات لحلول تطبيقية تعالج تحديات الامن الغذائي الوطني وتعطل سلاسل التوريد في ظل جائحة «كوفيد-19».

وقال الفيلي إن الهدف من هذه المبادرة تشجيع وتسريع تبني الحلول التكنولوجية الجديدة أو تكييف بعض التكنولوجيات التي أثبتت جدارتها في دول أخرى على ظروف الكويت من خلال تمويل مشترك لمشاريع تجريبية ومن ثم عرض نتائج التجارب على الجهات المعنية للاستفادة منها.

وحضر الندوة عدد من الشركاء من جميع القطاعات بما فيها الحكومية والمنظمات النفع العام والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والأفراد المهتمين من الجمهور العام الذين تبادلوا الأمثلة ودراسات التي حققت الهدف المرجو من الندوة في تبادل المعرفة مع الأمم المتحدة عامة ومنظمة الأغذية والزراعة خاصة حول الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بالمواضيع التي تمت مناقشتها.

وسيساهم ذلك في إعداد تقرير مشترك عن السياسات العامة حول «إدارة سلسلة التوريد المعطلة في سياق كوفيد-19 في الكويت» وفي إجراء حوار مستمر حول السياسات في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتغذية.

وتأتي هذه الندوة بالتزامن مع تقرير منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2020 وتحويل النظم الغذائية من أجل اتباع أنظمة غذائية صحية بأسعار معقولة.