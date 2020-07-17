«الكهرباء»: انقطاع التيار عن جزء من مزارع «العبدلي».. بسبب عطل في محطة التحويل الرئيسية

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والماء الوكيل المساعد لشبكات النقل م. جاسم النوري انه في تمام الساعة 6:08 صباح اليوم اندلعت شرارة من احدى الخلايا الكهربائية في محطة التحويل الرئيسية العبدلي N وتم فصل المحطة بالكامل كاجراء احترازي.

واشار النوري في تصريح صحافي تسبب الحادث في فقد 32.5MW مما ادى لانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة مزارع العبدلي في القطع “1-2-3-4″، وعلى الفور توجهت فرق الاطفاء وفرق الطوارئ التابعة للوزارة وتم اعادة التيار الكهربائي تدريجيا لاجزاء من القطع المتضررة، وجاري العمل على اعادة التيار بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة .

واكد النوري ان الحادث لم يسفر عن أية اضرار بشرية وانحصر الامر في بعض الخسائر المادية.