«الصحة»: 553 إصابة جديدة بـ«كورونا» بإجمالي 58221.. وتسجيل حالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 553 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 58221 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 404 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال553 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 7ر57 في المئة و234 حالة لغير الكويتيين بنسبة 3ر42 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 174 في منطقة الجهراء الصحية و126 في منطقة الأحمدي الصحية و119 في منطقة الفروانية الصحية و74 في منطقة حولي الصحية و60 في منطقة العاصمة الصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 143 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9436 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 23 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لاتقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3443 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 452970 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشاداتوالتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 836 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 48381 حالة.