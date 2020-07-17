«الهلال الأحمر» توزع كمامات ومعقمات على المصلين في المساجد

وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي كمامات ومعقمات على المصلين في عدد من محافظات البلاد في إجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وذلك بعد افتتاح المساجد اليوم لأداء صلاة الجمعة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية إن الجمعية في إطار جهودها لمكافحة الفيروس بادرت بتوزيع كمامات وقفازات ومواد التعقيم على المصلين مع تقديم التوعية عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه.

وأضاف الزيد أن ما تقوم به الجمعية من أنشطة ينطلق من أنها جزء من المجتمع الكويتي وتهدف إلى النهوض به وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين فيه على السواء من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وذكر أن توزيع الكمامات والمعقمات يندرج ضمن سلسلة حملات التوعية التي يقدمها الهلال الأحمر للمواطنين والمقيمين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى مبينا أنه تم توزيع المعقمات والكمامات في مؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية.

وأشاد بحرص المصلين وهم يرتدون الكمامات ويضعون السجاد الخاص بهم أمامهم في المساحة التي تم تحديدها لكل مصل وآخر مع المحافظة على المسافة الآمنة وتحقيق التباعد.

وثمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها كل وزارات الدولة وقطاعاتها ومختلف مؤسساتها لحماية أهل الكويت والمقيمين على أرضها من فيروس كورونا.