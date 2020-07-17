«القوى العاملة»: تجديد إذن العمل دون تقديم شهادة الرواتب

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم الجمعة، السماح بتجديد إذن العمل للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال دون اشتراط تقديم شهادة الرواتب.

وقال المدير العام للهيئة أحمد الموسى لوكالة الأنباء الكويتية إن ذلك يأتي بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بالتسهيل على أصحاب العمل لإنجاز المعاملات الخاصة بتجديد أذونات العمل.

وأضاف الموسى أنه تقرر تقديم طلبات تجديد اذن العمل للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال دون اشتراط تقديم شهادة الراتب ويجب أن يقدم صاحب العمل تعهدا «إقرار وتعهد تسوية أجور العمالة» يقر فيه بتقديم كشف أجور العمالة متى طلبت الهيئة ذلك ويمكن الحصول على الإقرار عبر الموقع الإلكتروني لـ«القوى العاملة».

وشدد على سعي الهيئة الدائم لتسهيل الإجراءات على صاحب العمل دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على طرفي الإنتاج التي أقرها قانون العمل والقرارات المنفذة له.