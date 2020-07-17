تحرير 1061 مخالفة وإغلاق 185 محلاً في المرحلة الثانية للعودة

أعلن رئيس الفريق الميداني في اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورنا المستجد المهندس فيصل الجمعة أن اللجنة حررت 1061 مخالفة وأغلقت 185 محلا خلال المرحلة الثانية لخطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد.

وقال الجمعة وهو نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة إن اللجنة نفذت في المرحلة الثانية 8230 زيارة تفتيش

للمجمعات ومحلات التجزئة والأنشطة المسموحة في ووجهت أيضا 9326 انذارا وتنبيها.

وأوضح أن دور اللجنة رقابي وتم إنشاؤها من باب الحرص على سلامة المجتمع والتقييد بالاشتراطات والإرشادات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء الكويتي والحرص على تلافي أي نتائج سلبية تترتب على عودة العمل في العديد من الأنشطة والقطاعات بما يحيط بها من احتمالات الاختلاط وانتشار العدوى.

ودعا القائمين والعاملين في المحلات إلى الاستمرار بتطبيق كل الاشتراطات الصحية والمداومة على وضع الكمامات وتعقيم الأيدي والأسطح ومواصلة إغلاق غرف القياس مع ما يتعلق بالعينات التجريبية بكل أنواعها ووضع الملصقات والإرشادات في أماكن متفرقة والتعقيم المستمر لدورات المياه والتعاون مع الفرق الرقابية.

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل اللجنة الرئيسية برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمديرين العامين للجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة والبلدية ومركز التواصل الحكومي والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية.

وتتولى اللجنة الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره.

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه في 25 يونيو الماضي البدء في المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتتضمن خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى وبدأت الخطة في 31 مايو الماضي.