ملتقى التعليم الجامعي والتعلم عن بعد في ظل «كورونا» يوصي بتطوير أنظمة التعليم

اوصى الملتقى العلمي الالكتروني «التعليم الجامعي وعملية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا» بضرورة تطوير أنظمة التعليم والاستفادة من الخبرات العالمية في تطبيقها.

وقال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور مبارك الذروة في تصريح صحفي اليوم السبت ان الملتقى اصدر توصيات علمية مهمة منها تدريب الأساتذة والطلبة والعاملين على استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة.

وبين الذروة ان الملتقى اوصى أيضا بإعداد دراسات حول تأثير تطبيق الأساليب التعليمية من خلال استخدام المنصات التعليمية على التحصيل الدراسي وتطوير أنظمة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد مشيرا الى الاستعانة بالخبراء في هذا المجال تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي.

وأضاف ان الملتقى دعا في توصياته الى ضرورة إعادة النظر في تأهيل الكوادر التعليمية للتعامل مع تقنيات التعلم عن بعد وتمكين ذوي الإعاقة من فرص تعليمية أفضل من خلال تطبيق التصميم الشامل للتعلم الداعم لسياسة الدمج.

واكد اهمية تطوير المناهج لتلائم عملية التدريس عن بعد وتعزيز مهارات المعلمين التقنية والشخصية بالإضافة إلى توفير الأجهزة والتقنيات التي تسهل عمليات إعداد المواد التعليمية المناسبة.

يذكر ان الملتقى الذي عقد عبر تطبيق «zoom» على مدى يومين متتاليين تضمن أربع جلسات حوارية شارك فيها نخبة من الأكاديميين من الكويت ودول الخليج العربية والاردن حيث ناقشوا خلاله أهم المحاور والقضايا المتعلقة بعملية التعلم عن بعد والتعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية وتسخير كل السبل لتنمية وتطوير التعليم الجامعي والتعليم عن بعد.