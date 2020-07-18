هيئة «الشباب»: وفرنا 857 فرصة تدريبة مجانية للشباب.. بالتعاون مع «هواوي»

قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبد الرحمن المطيري ان الهيئة وفرت 857 فرصة تدريبة مجانية للشباب الكويتيين بالتعاون مع شركة هواوي للتكنولوجيا بهدف تزويدهم بالتكنولوجيا ومهارات المستقبل في هذا المجال وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي.

وأضاف المطيري في تصريح صحفي اليوم السبت أن المجالات التدريبية التكنولوجية التي شملتها هذه الدورات والتي تعقد حاليا عن بعد هي الذكاء الصناعي وتصميم الشبكات والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وتقنية الجيل الخامس للاتصالات.

واشار الى ان «هواوي» تمنح شهادات معتمدة لمجتازي هذه الدورات بعد ادائهم اختبارات تشرف عليها الشركة والتي تمكنهم من الحصول على الوظائف لا سيما في القطاع الخاص مشيرا الى ان عددا من الشباب المتدربين انهوا بالفعل الدورة وحصلوا على هذه الشهادات وفي انتظار اجتياز باقي المتدربين لهذه الدورات.

واوضح ان هذه الدورات جاءت بشراكة استراتيجية مع شركة هواوي الصينية مضيفا أن الاقبال الشديد من الشباب على التسجيل في هذه الدورات “فاق كل التوقعات” ما يدل على ازدياد وعي الشباب من الجنسين بأهمية التكنولوجيا في رسم مستقبلهم المهني.

ولفت الى ان مشاركة الفتيات في هذه البرامج كانت مميزة اذ فاقت مشاركتهن ال 40 في المئة من المستفيدين من هذه الدورات موضحا ان الهيئة لا تألو جهدا في العمل على توفير الفرص للشباب الكويتيين من خلال بناء الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وذكر المطيري أن شراكة الهيئة مع «هواوي» هي شراكة استراتيجية وهدفها فتح الآفاق أمام الشباب الكويتيين للانخراط في سوق العمل بحسب متطلبات هذا العصر مبينا ان الطرفين يعملان معا لتنفيذ مشاريع مبتكرة في المستقبل.

وقال ان الطرفين سيركزان على توفير فرص فريدة من نوعها للشباب تساهم في تعزيز ملكة الابتكار لديهم وتجعلهم اكثر تنافسية مع اقرانهم في هذه المجالات تنفيذا لمرتكزات رؤية «الكويت جديدة 2035».

وأكد ان الهيئة تعمل بشكل متواصل ودؤوب على زيادة الفرص للشباب بهدف تعزير الريادة وتمكينهم مشددا على ايمان الهيئة الراسخ بان إعداد الأجيال بصورة سليمة ومناسبة هو السبيل لتحقيق التقدم والرقي في المجتمع وان هذا العمل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مؤسسات الدولة داخل القطاع الحكومي وخارجه.