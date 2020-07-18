بلدية «العاصمة»: تحرير 368 مخالفة وغسيل وتعقيم 29682 حاوية.. يونيو الماضي

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، أوضحت البلدية بأن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالعاصمة خلال الفترة من 1/6/2020 حتى 30/6/2020أسفرت عن تحرير 67 أمر غلق لمحلات لمخالفة أنظمة البلدية وقرارات مجلس الوزراء والكشف على 4395 محلا فضلا عن تحرير 368 مخالفة .

وأشارت الى متابعة وإشراف الجهاز الرقابي لغسيل وتعقيم 29682 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة ونقل119591 م3 من النفايات السكانية و الإنشائية والسكراب والأثاث المهملة والأشجار.

ولفتت إلى قيام الجهاز الرقابي بتنفيذ جولات ميدانية على المشاريع للتأكد من ترخيص السلامة والتشوين ، مشيرة إلى وضع 19 تنبيها وملصقا لمراجعة إدارة السلامة وتحرير21 تقريرا ميدانيا فضلا عن إصدار شهادتين سلامة لجميع المشاريع.