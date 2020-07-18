سمو الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين للاطمئنان على صحة سموه

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عصر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.