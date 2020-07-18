«القوى العاملة»: حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى «الأهلي»

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى اليوم السبت قرار حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.

وقال الموسى في بيان صحفي إن الهيئة وضعت اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة مشيرا إلى القرار رقم 367 لسنة 2020 الذي يقضي بتعديل القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن اشتراطات انتقال الايدي العاملة من صاحب عمل لآخر.

وأوضح أنه في ضوء تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لإضفاء مزيد من الضبط على سوق العمل في ضوء الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن فقد نص القرار على حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.

وذكر أن القرار يستثني أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين وحملة الوثائق الفلسطينية وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية وفقا للاجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة.