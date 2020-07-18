سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من أمير قطر

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم السبت اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.