سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم السبت اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق أطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.