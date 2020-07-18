«الهلال الأحمر» يوزع سلالاً غذائية على العمال في محافظة الجهراء

وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت 500 سلة غذائية و500 كرتون حليب على العمال في المنطقة الصناعية في محافظة الجهراء وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لوكالة الانباء الكويتية على هامش عملية التوزيع مستمر وياتي ضمن حملة الجمعية لمساندة الجهود الحكومية في محاربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مشيرا الى انه تم سابقا التوزيع في عدد من المناطق منها جليب الشويخ وخيطان والفروانية والجهراء وصباح السالم وحولي.

واضاف المعراج أن تلك السلال ضمن أهم الاحتياجات الأساسية مثل السكر والشاي والزيت والمعكرونة والمعلبات الغذائية وسمك التونة ومعجون الطماطم والدقيق والملح وغيرها.

وذكر انه ومنذ بداية ازمة كورونا والجمعية تسعى بكل جهد لتقديم كل الدعم والعون للأسر المحتاجة والعمال وللجهات الحكومية لمواجهة الفيروس الذي يجتاح العالم مبينا ان الجمعية نفذت منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية عدة مشاريع اجتماعية تحقيقا لأهدافها الاستراتيجية وتنفيذا لخطةالمشاركة المجتمعية.

وأكد أن جهود الجمعية مستمرة لمكافحة تداعيات الفيروس مشيدا بدور المتطوعين في مواجهة المخاطر ومواصلتهم الليل بالنهار في عمل دؤوب وتفان منقطع النظير.