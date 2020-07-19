بلدية «حولي»: توجيه 318 انذار وتحرير 9  مخالفات لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ عدة جولات ميدانية على المحلات والمجمعات التجارية بالمناطق التابعة لها للتأكد من مدي تطبيق أصحاب المجمعات بالاشتراطات الصحية من خلال قياس الحرارة لمرتاديها قبل دخولهم فضلا عن التزام العاملين بالمحلات بإرتداء الكمامات والقفازات و التباعد الجسدي ضمن العودة التدريجية للحياة الطبيعية .

وفي هذا السياق، أكد مدير فرع بلدية محافظة حولي م.أحمد الهزيم بأن الجولات مستمرة وتأتي في إطار حرص البلدية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من إنتشار فيروس كوفيد19 وهي من إولى أولوياتها فضلا عن تطبيق اللوائح والانظمة على المخالفين لقرارات البلدية والسلطات الصحية.

وبدوره أوضح نائب رئيس فريق الطوارئ بحولي ابراهيم السبعان عن إستمرار الجولات الميدانية لرصد جميع المخالفات وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور وفق قرارات وتعماميم البلدية والجهات المعنية.

وأضاف السبعان بأنه تم توجيه318 انذار وتحرير 9 محلات مخالفات لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وذلك عقب الكشف على 126 محل ومجمع تجاري.

ودعا السبعان أصحاب المجمعات و المحلات بالالتزام بقرارات وتعماميم البلدية تجنبا للمخالفة والغلق الاداري ، وناشدهم الالتزام بإرتداء الكمامات والقفازات و التباعد الجسدي.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال اى شكوي تتعلق بالبلدية إرسالها عبر الواتس أب 24727732 .