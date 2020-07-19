«الداخلية»: ضبط «عصابة» أفريقية متخصصة في السرقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط وتفكيك عصابة متخصصة في السرقة، بعد عمليات رصد ومراقبة لمسارح الجريمة المتكررة في مواقع مختلفة من محافظة العاصمة.

وأكدت الإدارة أنه بعد تحديد هويتهم تبين أن العصابة تتكون من 5 أفراد من جنسية أفريقية، بينهم امرأة متخصصة في تزوير الوثائق المستعملة في السرقة وتقوم هذه العصابة بتوزيع أفرادها خارج أفرع البنوك وداخلها لمراقبة زبائن البنوك ومن يخرج ومعه مبلغ كبير تقوم برصده ومراقبته منذ خروجه من البنك وبحوزته المبلغ وملاحقته بمركبته لحين توقفها ففي حال نزوله من المركبة، وترك ظرف المبلغ داخل المركبة يتم كسر زجاج المركبة والاستيلاء على المبلغ.

وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين الخمسة في أماكن مختلفة، كما تم ضبط بحوزتهم بعض الأدوات المستخدمة في السرقة مثل منافذ كهربائية «بلاك» ورخص مزورة لتأجير المركبات المستخدمة في نشاط السرقة، ومبالغ مالية .

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. Volume 0%