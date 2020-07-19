سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء العراقي

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه معالي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه معالي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا لمعاليه موفور الصحة والعافية.