سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب العراقي اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عصر اليوم الاحد اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا له موفور الصحة والعافية.