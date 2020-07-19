العقيل ناقشت والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارات «القوى العاملة»

أعلن رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس محمد العنجري أن ممثلي المجاميع الشبابية عقدوا اجتماعا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إذ جرى مناقشة أبرز القضايا التي يعاني منها الشباب في الفترة الحالية في ظل استمرار جائحة كرونا والحظر المفروض من الدولة.

وقال العنجري في تصريح صحافي إن الشباب كانوا واضحين مع الوزيرة وتم نقل معاناة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أصبح مصير استمرارها أو تعثرها متعلق بقرارات تصدر من القوى العاملة «التي كنا نتوقع منها إصدار قرارات تخدم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذين يقومون بهذه الفترة بإعادة ترتيب مشاريعهم.

وأضاف، تم طلب علاج عدة قضايا أساسية عاجلة مع الوزيرة العقيل يعاني منها الشباب بالوقت الراهن تتمثل بإلغاء شرط توافر شهادة تحويل الرواتب وكذلك تمديد تقدير الاحتياج، بالإضافة إلى المطالبة بوجود ممثل من الشباب في لجنة القوى العاملة للمساهمة بإصدار قرارات تخدم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد العنجري أن جميع المطالبات التي تم تقديمها تحتاج إلى قرار داخلي من قبل الوزيرة التي وعدت بتنفيذها في أقرب وقت ممكن بعد مراجعتها مع المسؤولين، موضحا أن هناك العديد من المواضيع سيتم طرحها بالقريب مع الوزيرة العقيل لوجود حل لها حسب الأولويات.

وقال العنجري لمسنا من الوزيرة العقيل دعمها الكامل للقطاع الشبابي، إذ استمعت بشكل جيد لجميع المطالب وأكدت على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات مستقبلا لإيجاد الحلول.