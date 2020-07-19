سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد البحرين اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.