«التأمينات» تستقبل مراجعيها غدا في فرع العارضية

تستقبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية اعتبارا من يوم غد الاثنين مراجعيها في مقرها الكائن بمنطقة العارضية وفق آلية حجز موعد زيارة مسبق من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقال نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية الدكتور أيمن البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن استقبال مراجعي «التأمينات» في فرع العارضية يتزامن وتواصل استقبالهم بفرعها الرئيس وكذلك فرع منطقة جنوب السرة المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح البلوشي أن إضافة فرع العارضية لتقديم خدمات «المؤسسة» غير المتوفرة إلكترونيا يستهدف خدمة أكبر عدد من المراجعين في ضوء قرار استئناف العمل بالجهات الحكومية بنسبة 30 في المئة من قوة العمل لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد التزام «التأمينات» بالاشتراطات الصحية والوقائية وفق تعليمات السلطات الصحية لاسيما تطبيق التباعد الاجتماعي وتعقيم المباني بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المختصة بغية سلامة المراجعين والموظفين لافتا إلى إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونيا أيضا عبر تطبيق «ذخر» دون الحاجة إلى مراجعة مقار المؤسسة.

وذكر أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل في جميع الجهات الحكومية سارع القطاع المالي والإداري وبتوجيهات من المدير العام للمؤسسة بالتواصل مع اتحاد المصارف الكويتية لتوفير كل الحلول الممكنة لإيصال الحقوق التأمينية لمستحقيها دون تأخير.

ولفت البلوشي إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني و«العمل عن بعد» بغية دعم أرصدة البنوك وعمليات تحويل المبالغ الخاصة بالحقوق التأمينية للمستفيدين مبينا أنه تم صرف أكثر من مليار دينار كويتي «نحو 2ر3 مليار دولار أمريكي» لأكثر من 858 ألف حالة من أصحاب الشأن خلال الفترة من 12 مارس الماضي حتى 15 الجاري.