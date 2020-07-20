سمو الأمير يهنئ قيادة دولة الامارات الشقيقة بنجاح اطلاق «مسبار الأمل»

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهاني الى اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح اطلاق اول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ «مسبار الامل» من مركز – تانيغاشيما – الفضائي في اليابان وذلك في اطار مشروع الامارات لاستكشاف الفضاء.

مشيدا سموه رعاه الله بهذا الانجاز العلمي البارز في مجال الفضاء ومعربا عن الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من انجازات حضارية في مختلف الميادين لاسيما في المجالات التقنية والعلمية والتنموية وبصورة اسهمت بارتقاء مكانة البلد الشقيق على الصعيد الدولي.

سائلا سموه حفظه الله الباري جل و علا ان يديم على سموهم موفور الصحة وتمام العافية وان يحقق لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع اليه من رقي وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهاني الى اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة نجاح اطلاق اول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ «مسبار الامل» مشيدا سموه بهذا الانجاز العلمي والحضاري في مجال الفضاء ومتمنيا لسموهم موفور الصحة ودوام العافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهاني مماثلة.