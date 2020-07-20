سمو الأمير يهنئ رئيس كولومبيا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.