«الداخلية»: ضبط شخص مطلوب 15 سنة حبس وبحوزته مخدرات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن العام «مديرية أمن محافظة الأحمدي» تمكن من ضبط شخص من جنسية عربية يحوز على مخدرات وادوات للتعاطي وأسلحة بيضاء ومطلوب حبس 15 سنة .

وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أنه أثناء تجوال دورية تابعة لقطاع الأمن العام في احدى مناطق محافظة الأحمدي تم ضبط شخص من جنسية عربية حيث تبين بعد الاستعلام عنه انه مطلوب للتنفيذ حبس 15 سنة، وبتفتيشه احترازيا عثر معه على مواد بيشتبه أنها مخدرة وأدوات للتعاطي وأسلحة بيضاء.

وتم إحالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه