الشرهان: لا بأس طهور إن شاء الله يا بو ناصر

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د. محمد الشرهان، الشعب الكويتي بمناسبة سلامة صاحب السمو أمير البلاد من العارض الصحي الذي ألم به خلال اليومين الماضيين، شاكرا لله تعالى نجاح العملية الجراحية متمنيا لسموه موفور الصحة والسلامة والعافية.

وقال د. الشرهان في تصريح صحفي، “تهانينا للكويت وشعبها سلامة صاحب السمو والحمد لله أولا وآخرا. فمن حقنا ككويتيين ان نفرح بالسلامة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كيف لا وقد عرف العالم أجمع تميز ومتانة العلاقة بين الشعب الكويتي وحكامه من أسرة الصباح، التي ترسم بأهلها لوحة من المحبة والوفاء العامرة بالفرح لكل خير يصيب البلاد وقائدها وشعبها”.

وأضاف قائلا: “مما لا شك فيه أن سلامة سموه من العارض الصحي أسعد قلوب أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة، لا سيما العاملين في الحقل الخيري الذين عبروا بكل صدق وشفافية عن فرحتهم لسلامة سموه، لتواصل الكويت مسيرة عطائها الخيري في ظل راية الإنسانية التي تألقت وتميزت في عهد سموه حتى تحولت الكويت بفضل الله تعالى ثم بدعمه الكبير إلى مركز للعمل الإنساني وعرف سموه في العالم أجمع بأنه أمير الإنسانية”.

وقال د. الشرهان، “انني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بجمعية صندوق اعانة المرضى نهنئ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بسلامته، متمنين له دوام الصحة والعافية ليستمر في قيادته الحكيمة للبلاد و ليظل رمزا للعطاء الإنساني والخيري مؤازرا ومساندا لكافة أعمال الخير التي تتصدر فيها الكويت المشهد العالمي”.

حفظ الله للكويت أميرها ومتعه بالصحة والعافية وسدد خطاه . وحفظ الله الكويت وشعبها من كل شر، ولا بأس طهور إن شاء الله يا بو ناصر.