سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس اليمني اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.