«الوطني للثقافة» يرحل مهرجاناته إلى العام المقبل.. ويعتمد الأنشطة الافتراضية الرقمية

قرر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري ترحيل جميع المهرجانات الثقافية والفنية المتبقية من هذا العام الى العام القادم بناء على توصية لجنة أمناء المجلس.

وقال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كامل العبد الجليل في بيان صحفي اليوم الاثنين انه تم ترحيل معرض الكويت الدولي للكتاب «45» وذلك لتداعيات تفشي جائحة «كوفيد – 19» التي سادت العالم وألحقت أضرارا بالغة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية ومنها الثقافة والفنون والأثار والمتاحف.

وأضاف العبد الجليل أنه تم اتخاذ هذا القرار حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على السواء وضيوف وزوار الكويت من كل الدول العربية والإسلامية والتزاما بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وارشادات السلطات الصحية والأمنية.

وأكد أن الأمانة العامة تقدر حجم الصعوبات والمعوقات التي تعترض متطلبات التحضيرات والاستعدادات العديدة لتنظيم وإقامة المهرجانات ومعرض الكويت الدولي للكتاب حيث يتطلب حشد طاقات جميع العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتعاون الوثيق مع عدة جهات حكومية وأهلية داخل الكويت وخارجها.

ووصف العبدالجليل قرار الترحيل لكل المهرجانات المتبقية “بالمؤلم الذي لابد منه” مضيفا “يعز علينا وبكل أسف أن ننقطع عن التواصل المباشر مع جمهورنا في المسارح والمعارض والمتاحف والمباني التاريخية والمكتبات وغيرها”.

وأشار إلى أن القرار يشمل تأجيل «مهرجان صيفي ثقافي» المعتاد إقامته في شهر يوليو و«مهرجان ليالي مسرحية كوميدية» المعتاد إقامته في شهر سبتمبر و«مهرجان الكويت السينمائي» المعتاد إقامته في شهر أكتوبر ومعرض الكويت الدولي للكتاب المعتاد في دورته «45» المقرر إقامته في شهر نوفمبر سنويا و«مهرجان الكويت المسرحي» المعتاد إقامته في شهر ديسمبر سنويا موضحا انها ستقام جميعها في مواعيدها المعتادة العام المقبل.

من ناحية أخرى أشاد العبدالجليل بالجهود التي يبذلها العاملون في قطاعات المجلس المحدد عددهم من أجل استمرار ومواصلة تقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والمكتبة الوطنية والمتحف الوطني عبر منصات رقمية إفتراضيية.

وبين أن المجلس نظم عدة ندوات ومعارض ومسابقات «عن بعد» بالتواصل المرئي الالكتروني المفتوح للجميع لافتا إلى أن المجلس سيقيم مؤتمر «المتاحف العربية بين الثقافة والتنمية» في الفترة من 23 وحتى 25 يوليو الجاري إضافة إلى تقديم أنشطة أخرى تعتمد على التواصل الرقمي.

ولفت إلى أنه لهذا الغرض عقد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اتفاقا كشريك استراتيجي مع شركة التقدم العلمي للنشر التابعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإقامة معرض افتراضي رقمي للكتاب يقتصر على دور النشر الكويتية واصدارات المجلس الوطني ومطبوعاته كافة وذلك في الفترة من 4 حتى 16 أغسطس المقبل.

وأوضح انا بذلك يقدم المجلس مع التقدم العلمي حلولا مبتكرة لاقتناء القراء للكتب وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية لدور النشر الكويتية وتمكينها من الوصول إلى عامة الجمهور وخدمة القراء والباحثين والمؤلفين ومواصلة العطاء الثقافي والعلمي والأدبي تحت إشراف مؤسستين متخصصتين بنشر ودعم العلم والثقافة في الكويت.

وأفاد بأن المجلس يدرس حاليا إقامة معرض بديل لمعرض الكويت الدولي للكتاب على منصة رقمية افتراضية واسعة ومتطورة تكنولوجيا وبحجم ومستوى محلي وعربي مع مشاركات المؤسسات الحكومية المعنية بالإصدارات والمطبوعات القيمة ونشر المعرفة في داخل البلاد والوطن العربي لإطلاق المعرض قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وذكر ان هناك خيارا آخر تم تدارسه في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعوض نسبيا تأجيل المعرض الدولي للكتاب ويخدم دور النشر الكويتية بإقامة معرض آخر محلي مفتوح للجمهور خلال مهرجان القرين الثقافي المقبل «27» في شهر يناير 2021 إن سمحت الأوضاع والظروف الصحيحة بذلك.

وبين ان المجلس سيواصل تكثيف وتوسيع جميع وسائل نشر الثقافة والمعرفة والأعمال الفنية عن بعد عبر المنصات الرقمية وعلى موقع المجلس على شبكة الإنترنت مؤكدا ان التحول الرقمي والتواصل الاجتماعي اثبت نجاحه الباهر وأثبت القدرة على تفعيل وإيصال جميع منتجات الثقافة والصناعات المعرفية في زمن تحديات الأزمات والأوبئة