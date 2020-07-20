الصويان: ضرورة الإعلان عن فتح موسم صيد «الروبيان»

دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد الى ضرورة الاعلان عن موعد فتح موسم صيد الروبيان في المياه الاقتصادية أسوة بدول الجوار اول اغسطس لأنه لم يعد هناك وقت كاف خاصة وباق عشرة ايام على بداية الموسم.

وأعرب الصويان عن أمله فى قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيه بتوضيح الموقف بالنسبة للنجات المرخصة لصيد الروبيان بالجر الخلفي والذي يبدأ عادة في الاول من سبتمر فى المياة الاقليمية الكويتية بعد توقفهم لعامين متتاليين 2019/2018 حيث إن الاتحاد وفر نموذج للكوفة صديقة البيئة ولم يجد أي تعاون من الثروة لتجربته فى البحر عمليا آملا الإسراع بتوضيح الرؤية بشأنهم لهذا الموسم.

وقال الصويان في تصريح صحافي إن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تأخرت كثيرا هذا العام ولم تعلن حتى الآن موعد بدء موسم صيد الروبيان حتى يستعد الصيادون في تجهيز معدات الصيد وعمل الصيانة السنوية للنجات، مشددا على ضرورة الوقوف مع اصحاب الرخص الكويتيين الحريصين على توفير الامن الغذائي من المنتجات البحرية المحببة للمستهلك الكويتي؛ حيث أعلنت إحدى الدول المجاورة بتاريخ 2020/7/15 أن موسم الروبيان سوف يبدأ 8/1 ولديهم أسطول يتكون من 5600 لنج جاهر للابحار فى الموعد الذى تم تحديده.