وزير التربية ناقش مع موجهي المواد آلية «التعليم عن بعد» واختبارات الطلبة

اجتمع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، صباح اليوم، بموجهي وموجهات مختلف المواد التعليمية بحضور وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للشئون القانونية د. بدر بجاد المطيري والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، وذلك لمناقشة المراحل القادمة من آلية التعليم عن بعد وسير العملية الدراسية واختبارات الطلبة، بالإضافة الى مناقشة الحضور والغياب في صفوف الطلبة تكمن في فصول افتراضية تثبت الحضور الفعلي والاستفادة من تجربة البوابة التعليمية.

وقد تضمن الاجتماع أربعة بنود مهمة فيما يتعلق بآلية العمل المستقبلية للعملية التربوية وهي حضور الفصول الافتراضية والواجبات والتفاعل الطلابي و التقرير الأسبوعي.

من جانبه أوصى الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان جميع الموجهين والموجهات بتحديد الأهداف وآلية العمل وقراءة المهارات المتعلقة بسير العملية التربوية مثل تحديد الجداول الدراسي وإعادة قراءة المنهج من جديد.

وأشاد الحربي بدور الموجهين لوضع الية جيدة للاختبارات لتسهيل العملية التعليمية للطلبة موضحا ان تصميم الاختبار مرتبط بالجهد المبذول خلال التدريس ويجب وضع الأسئلة من ضمن المنهج الدراسي.