سمو الأمير يتلقى برقيات تهان بنجاح العملية الجراحية

تلقى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات تهان من اخوانه معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة اعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسموه بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه حفظه الله والتي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين الى المولى جل وعلا ان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء التي يشهدها الوطن العزيز وان يحفظ سموه رعاه الله من كل مكروه.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات شكر جوابية لإخوانه معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة ضمنها سموه خالص شكره على تهنئتهم لسموه بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه وعلى ما ابدوه من طيب المشاعر وصادق الدعاء سائلا سموه المولى تبارك وتعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه خير الوطن العزيز وخدمته ورفعة شأنه وان يديم عليهم جميعا موفور الصحة والعافية.