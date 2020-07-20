سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بنجاح العملية الجراحية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان ضمنها سموه خالص شكره لجلالته على هذه المبادرة والتواصل الأخوي وعلى ما أبداه جلالته من طيب المشاعر وصادق الدعاء راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.